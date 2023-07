O Corinthians vai contratar? Entenda a dificuldade do clube em buscar reforços

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 12:39 Compartilhe

O alto critério da diretoria do Corinthians na busca por reforços, somado à falta de recursos financeiros que o clube possui, fazem o Timão ter dificuldades na busca por reforços nesta janela de transferências. A diretoria se planejou para contratar entre três e quatro jogadores neste período, mas, até o momento, só conseguiu acertar com o meia Matías Rojas.

O entendimento da direção corintiana é que só vale investir em atletas que mudem o time de patamar. Assim, poucos nomes que atuam no futebol brasileiro interessam, pois aqueles que poderiam ser alvos não estão disponíveis no mercado ou fogem do padrão financeiro que a equipe alvinegra pode se encaixar. Até agora, o único jogador que atua no cenário nacional procurado foi o volante Zé Welison, do Fortaleza. O Leão do Pici, no entanto, tratou de barrar o interesse desde o princípio.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

Visando contratar mais jogadores, o departamento de futebol do Corinthians mapeia o futebol sul-americano, local onde a moeda está desvalorizada em comparação com a brasileira, ou opções que atuam em mercados alternativos, como o árabe, que tem investido em atletas de calibre mundial e, por consequência, está se desfazendo de alguns jogadores que estavam por lá há algum tempo. Alguns atletas que se enquadram neste perfil estão em busca de retornar ao futebol brasileiro após fazerem o ‘pé de meia’ financeiro. Isso também se aplica a alguns profissionais que estão na Europa, principalmente aqueles que não vingaram em grandes clubes.

A contratação de um meio-campista que divida a responsabilidade de criação e efetivação de jogadas com Renato Augusto era prioridade para essa janela. E logo na sua primeira partida com a camisa corintiana, o paraguaio Matías Rojas mostrou que pode ser esse jogador. O camisa 18 assumiu a responsabilidade entrando logo de cara em um jogo decisivo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e foi um dos principais atletas do Timão na vitória sobre o América-MG, na semana passada.

No momento, a diretoria do clube alvinegro visa a aquisição de um zagueiro. O Corinthians ficou muito próximo de contratar Lucas Veríssimo, tendo se acertado com o atleta, mas o Benfica, de Portugal, quis receber algo para liberar o atleta por empréstimo. Como há incerteza quanto à parte física do jogador, que passou por uma cirurgia no joelho no fim de 2021 e voltou a jogar somente no segundo semestre do ano passado, os corintianos recusaram. Marlon Santos, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também interessou. No entanto, o defensor optou por fechar com o Fluminense, clube que o revelou.

A busca por um volante, que chegou a ser prioridade, hoje não é mais por conta da ascensão de Gabriel Moscardo ao time titular. A comissão técnica entende que se o Timão não encontrar um jogador para o setor, o jovem de 17 anos dará conta do recado.

+ Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00

Para a posição, o clube alvinegro chegou a ficar próximo de um acordo com o colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo. Entre a equipe e o jogador tudo ficou certo. O problema foi o Al-Hilal, time que o meio-campista defendeu, que pediu 5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões). O valor foi considerado alto pelos corintianos, e os sauditas acabaram vendendo o atleta ao Al-Shabab.

Agora, o setor que pode ser reforçado é a lateral-esquerda, já que a diretoria corintiana monitora o paraguaio Alan Rodríguez, que atualmente defende o Rosario Central, da Argentina. Ainda que o setor esteja longe de ser o mais carente, já que possui Fábio Santos e Matheus Bidu, uma possível contratação de Rodríguez é vista como uma oportunidade de mercado, pois o atleta é financeiramente barato em termos salariais e possui possibilidade de revenda.