O amarelo para Luciano foi justo? Comemorações semelhantes a de atacante do São Paulo já passaram impunes

Passado quase um dia da derrota do São Paulo para o Corinthians por 2 a 1 em Itaquera na terça-feira (25), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o assunto permanece o mesmo: a comemoração de Luciano no tento único tricolor, que acabou advertido com o cartão amarelo pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Afinal foi justo com o camisa 10 do Morumbi? Eis uma pergunta que o Lance! procurou respostas nesta quarta-feira (26).

A começar pelo princípio do debate: os clássicos na cidade de São Paulo são realizados com torcida única. Logo, quando um time visitante alcança as redes, com quem comemorar? Como se portar já que em um ambiente extremamente hostil qualquer atitude pode de fato soar provocativa? Foi a alegação do capitão são-paulino Rafinha (veja o vídeo abaixo).

Pois bem, vamos aos fatos: após o seu gol (então o de empate), Luciano correu em direção à torcida do rival. Em seguida deu uma voadora na bandeirinha de escanteio. O problema é que no estádio corintiano o artefato carrega justamente o símbolo do clube alvinegro, o que desencadeou uma reação em cadeia: torcedores revoltados passaram a atirar objetos em campo, um sapato por exemplo, gandulas xingando o jogador do São Paulo e atletas do clube de Parque São Jorge indo tirar satisfação.

Na súmula do jogo, Sampaio justifica o amarelo dado como “por comemorar o gol da sua equipe de forma provocativa contra a torcida adversária chutando a bandeira de canto.”

Tudo bem, se for só isso, Luciano encontra precedentes a seu favor. Afinal em clássicos recentes no Rio de Janeiro contra o Flamengo, atacantes adversários fizeram o mesmo gesto do são-paulino e saíram impunes. Cano, do Fluminense, foi um que também chutou a bandeira de escanteio ornada com as cores rubro-negras.

Outro episódio semelhante aconteceu com um hoje conhecido de Luciano: Erison. Quando defendia o Botafogo no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o ‘Touro’ fez o gesto. O atual atacante são-paulino, aliás, tem o apelido do animal conhecido pelas chifradas justamente por habitualmente comemorar seus gols dessa forma. Foi assim quando marcou os únicos dois gols pelo Tricolor, na vitória contra o Tigre, na abertura da Copa Sul-americana. E saiu de campo sem receber o cartão amarelo.

Protagonista da polêmica, Luciano optou por ironizar Sampaio por ter sido advertido na saída de campo no Itaquerão.

– O Wilton Pereira Sampaio (árbitro)… estou aqui para dar parabéns a ele, realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol…É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada…O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. A gente não pode fazer nada que o juiz vem e dá o cartão. Parabéns ao Wilton.

Mesma posição do técnico Dorival Júnior, que apesar de se dizer favorável ao cartão a seu jogador, alertou para o fato de que não foi justo apenas Luciano tenha sido advertido com o desencadeamento dos fatos após a comemoração.

– O cartão foi justo. Mas não só ele deveria ter tomado. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo: dois pesos e duas medidas em todas as partidas. Todas. É muito difícil você, a todo momento, ter que entender esse tipo de situação. Houve… depois, houve abordagens, trocas de empurrões e tudo o mais. Então, um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. Estranho demais. Mas tudo bem. Foi uma ótima arbitragem, e eu não tenho que falar nada. Só naquele momento, que acabou acontecendo. O Wílton conduziu a partida muito bem. Aliás, todo o trio de arbitragem.

O problema, para Luciano, Dorival, Rafinha e o time do São Paulo, é que o time não contará com sua ajuda no duelo de volta, já que com o amarelo recebido, está suspenso e não poderá entrar em campo no jogo do dia 16 de agosto, no Morumbi. E não é um episódio isolado se tratando de clássicos contra o Corinthians: em três jogos contra o rival no ano, Luciano tomou cartões amarelos em todos eles, sempre por indisciplina. Nos dois clássicos anteriores, no Brasileiro (empate em 1 a 1) e no Paulista (derrota por 2 a 1), a justificativa da arbitragem foi a mesma: reclamação.

Pode ser pelo histórico, já que sete dos dez cartões recebidos pelo atacante na temporada até aqui são justificados pelos árbitros por ações de indisciplina em campo. Atualmente no elenco, somente Pablo Maia e Nestor possuem mais advertências no ano: 12 e dez, respectivamente.

