Novo reforço do Vasco chega em condições de ser possível solução para problema na zaga e agregar experiência no vestiário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:46 Compartilhe

Maicon é um dos reforços do Vasco, nesta janela de transferências, que chegam para tentar corrigir a rota na montagem do elenco. O jogador de 34 anos vai agregar no vestiário cruz-maltino, que conta com diversos atletas jovens e inexperientes.

No entanto, o novo reforço anunciado pelo Vasco é mais um jogador que chega sob desconfiança. Parte dos torcedores relembram do auge do zagueiro, enquanto o outro lado pensa que o jogador vem de um período em inatividade.

+ Vasco busca alternativa por Lanzini e mira meia da seleção do Uruguai; Lyanco e Fernando ficam mais distantes

Maicon chegou ao Santos no ano passado e esteve em campo em grande parte da temporada. Além disso, começou o ano como titular e, após a lesão, o substituto do zagueiro estava bem. Ou seja, foi uma questão de escolha do técnico Odair Hellmann pelo momento.

Hoje, Maicon está recuperado da lesão no adutor esquerdo e se encontra bem fisicamente. Com isso, o jogador pode ajudar o Vasco a solucionar um problema crônico na temporada: um zagueiro que faça dupla com Léo. Vale lembrar que o atleta ainda não pode entrar em campo, uma vez que o registro será feito somente na abertura da próxima janela de transferências no dia 3 de julho.

Manuel Capasso, que foi contratado com status de titular, se recupera de uma lesão e tem chances de voltar a ser relacionado para a próxima partida. Já Robson é a preferência na ausência do argentino, tendo em vista que é mais experiente do que Miranda. Porém, ambos são alvos de constantes críticas.

+ Liderança silenciosa no Vasco, Jair assume responsabilidade em momento delicado da equipe

Na próxima rodada, o Vasco faz o último clássico do primeiro turno pelo Brasileirão. O rival será o Botafogo, líder da competição. A bola vai rolar às 16h deste domingo (2), no Estádio Nilton Santos.