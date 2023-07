Novo reforço do Santos, Julio Furch participa de primeiro treino no CT Rei Pelé

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 18:46 Compartilhe

Julio Furch, atacante argentino de 33 anos, fez nesta manhã de sábado seu primeiro treino com a camisa do Santos. A atividade no CT Rei Pelé encerrou a preparação do Peixe para o duelo contra o Botafogo, no domingo (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o jogador não estará à disposição de Paulo Turra para partida. Anunciado oficialmente na sexta-feira (21), Furch ainda não apareceu no BID da CBF. A tendência é que ele esteja regularizado para enfrentar o Fluminense no próximo sábado, no Maracanã.

+ Alexis Sánchez no Brasil? Veja 15 sul-americanos de peso que estão sem clube

Apesar de participar dos trabalhos com os companheiros, o centroavante realizou apenas um treinamento físico. Além das atividades, ele passou pelo tradicional “corredor polonês”.

O argentino, que é o terceiro reforço do peixe nesta janela após as chegadas de Dodô (lateral-esquerdo) e Jean Lucas (meia), assinou com o Alvinegro por duas temporadas.

+ Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Peixe!

PASSAGEM PELO ATLAS

Furch se despediu do Atlas, do México, na quarta-feira (19), após atuar por 11 minutos no amistoso contra o Sporting Gijón, da Espanha. Ídolo do clube, o jogador foi responsável por marcar o último gol da disputa de pênaltis contra o León, na final do Apertura de 2021. O título encerrou um jejum de 70 anos dos Rojinegros.

Ao todo, o atacante somou 25 gols e 10 assistências em 83 jogos pela equipe mexicana.