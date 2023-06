Novo reforço do Real Madrid, Bellingham elogia Ancelotti, alvo da Seleção Brasileira: ‘Suas palavras influenciaram minha decisão’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 13:50 Compartilhe

O Real Madrid, entre algumas saídas, está se reforçando para a temporada 2023/24. A principal contratação desta janela de transferência é Jude Bellingham, ex-Borussia Dortmund. Aos 19 anos, o jogador chega para conquistar a titularidade da equipe em meio a elenco recheado de craques.

Em entrevista coletiva no dia de sua apresentação, o jogador falou sobre Ancelotti, atual treinador do clube. Segundo especulações, o italiano já tem acordo para assumir a Seleção Brasileira após o término do contrato com clube espanhol.

+ Ancelotti fecha acordo com a CBF: veja técnicos com mais títulos da Champions

– Ele é um treinador especial. Suas conquistas e os troféus que conquistou falam por si. Qualquer treinador e jogador de futebol diria o quão incrível ele é. Suas palavras sobre mim foram muito especiais e influenciaram minha decisão. Eu realmente quero tê-lo como treinador e dar-lhe tudo o que tenho.

O novo reforço chegou ao Real Madrid por um valor estimado em 103 milhões de euros (R$540,7 milhões) e assumiu a camisa 5, marcada pelo ídolo Zinedine Zidane e se mostrou contente com a nova conquista.

– Nunca me senti tão orgulhoso na minha vida. Estar neste clube, com todos os jogadores que aqui estiveram, as 14 taças da Champions League atrás de mim. É um momento inesquecível. Quando olho para eles penso que quero alcançar mais e acrescentar à história deste clube porque conseguiu ser muito grande. É por isso que estou feliz por estar aqui – disse.

E MAIS: