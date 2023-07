Novo reforço do Milan, Loftus-Cheek diz se inspirar em Kaká

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 04/07/2023 - 16:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – O meio-campista Ruben Loftus-Cheek, apresentado nesta terça-feira (4) pelo Milan, afirmou que se inspira no ex-jogador brasileiro Kaká, um dos maiores ídolos do clube rossonero.

“Adorava ver o Kaká, ele era excepcional com a bola nos pés.

Esse é um dos meus pontos fortes e o Kaká estava entre os melhores com essa qualidade, então era um dos meus favoritos”, declarou o jogador britânico.

O atleta desembarcou em Milão por cerca de 16 milhões de euros, valor que poderá aumentar em até 5,5 milhões em virtude dos bônus. Essa será a primeira experiência de Loftus-Cheek longe de Londres, após passagens por Chelsea, Crystal Palace e Fulham.

O britânico atua principalmente centralizado no meio de campo, mas também pode cumprir funções no lado direito sob a liderança do técnico Stefano Pioli.

“Estou acostumado a jogar muitas posições, diferentes formações exigem que eu atue em diferentes lugares, mas sinto que onde posso impactar mais o jogo é no meio de campo”, disse Loftus-Cheek.

O jogador de 27 anos precisará lutar pela titularidade em Milão e não é uma chegada que encheu os olhos dos milanistas, mas ele pode se tornar uma opção interessante para Pioli.

Loftus-Cheek é um meia que corre bastante e tem grandes capacidades físicas. (ANSA).