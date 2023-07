Novo escudo do Spezia é comparado com símbolo neonazista

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 07/07/2023 - 13:37 Compartilhe

LA SPEZIA, 7 JUL (ANSA) – O novo escudo do Spezia, que foi revelado na última quinta-feira (6), desencadeou uma enxurrada de críticas entre os torcedores do clube, que chegaram a comparar o emblema com um símbolo neonazista.

O rebranding da equipe bianconera, rebaixada na temporada passada da Série A através dos playoffs, aconteceu de forma inesperada. O design mais minimalista, no entanto, não foi bem recebido pelos fãs.

Nas redes sociais, inúmeros usuários questionaram a beleza do novo emblema, mas o que chamou atenção foi o número de pessoas que associaram o escudo com um símbolo neonazista.

Um grupo de torcedores do time bianconero lançou uma petição em uma plataforma para pedir que a alta administração do Spezia não adote o novo escudo, que consiste em uma águia de asas abertas e as letras “SC” entrelaçadas.

“Vocês não podem pisar dessa maneira em um símbolo de mais de 100 anos que faz parte da história do Spezia”, diz a petição.

Pierluigi Peracchini, prefeito de La Spezia, declarou que todos ficaram um “pouco surpreendidos” com a troca do emblema da equipe italiana.

“Espero que o [escudo] anterior não seja abandonado. Se houver oportunidade, falarei com o clube, mas agora a prioridade é trabalhar para uma equipe que seja competitiva para a Série B e que possa nos trazer de volta à Série A”, afirmou o político.

(ANSA).