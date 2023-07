Dream Tour projeta crescimento do surfe no Brasil

Júlia Alvesi Júlia Alves - https://istoe.com.br/author/julia-alves/ 30/06/2023 - 18:29 Compartilhe

A Praia da Ferrugem, em Garopaba, receberá os surfistas do Circuito Brasileiro de Surf Dream Tour, do dia 4 a 12 de julho. A etapa aconteceria inicialmente no litoral do Paraná, em Matinhos, por causa de obras na orla da praia do litoral sul de Santa Catarina.

As condições das ondas de Garopaba não ficam muito atrás de Matinhos. Têm ondulação e vento ideal. A melhor época para pegar onda é no inverno, quando a constância das ondas é alta.

A segunda etapa segue com 88 participantes. A região Sul vem forte, com o campeão da primeira etapa, Ian Gouveia, e mais 17 participantes. O Nordeste envia a rainha do surfe, Silvana Lima, que atingiu a marca de melhor surfista brasileira 8 vezes e vem representando muito bem o surfe feminino.

O circuito surgiu com um sonho da velha guarda do surfe, que queria um campeonato com boa estrutura e ondas boas. O principal legado é fazer com que o Dream Tour seja o maior do mundo e que mais surfistas possam voltar a viver exclusivamente desse esporte. O campeonato acontece em 6 etapas, que definirão os 2 títulos mais importantes de 2023, a campeã e o campeão brasileiro de surfe, e vem explorando as melhores ondas das praias brasileiras.

Teco Padaratz presidente da CBFSurf, dono da etapa Mundial no Brasil por 16 anos, peça fundamental do DT, relata como era o surfe de 30 anos atrás e como essa geração de 1990 pode impactar a que está chegando: “Costumo dizer que há 30 anos a gente tinha que convencer nossos pais a deixarem a gente surfar. Hoje são os pais que incentivam seus filhos a serem surfistas! Esse é o verdadeiro legado que vamos deixar através do DT”.

De olho no futuro, Teco deu um “spoiler” do que nos espera no ano que vem, já que as expectativas do crescimento do surfe no Brasil são grandes após o campeonato: “As expectativas são as melhores possíveis! Já estamos trabalhando o DT do ano que vem, que promete trazer ainda mais avanços na área esportiva e de gestão”.

Acompanhe o DT na rede social @dreamtoursurf

A história do surfe no Brasil

Muitas histórias estão por trás do surgimento do surfe no Brasil, mas ao que tudo indica o inicio foi no litoral sul de São Paulo, em Santos, quando em 1930 os irmãos Thomas e sua irmã Margot Rittscher que através de seus trabalhos nas companhias aéreas entraram em contato com o esporte fora do país e trouxeram para o Brasil mais precisamente para Santos, que passou pelo caminho do pai do surfe no Brasil Osmar Gonçalves.

No litoral Sul de São Paulo, Osmar e seus dois amigos, João Roberto e Júlio Putz, imediatamente começaram a confeccionar a primeira prancha de surfe brasileira, que saiu medindo 4 metros, e 80 kilos, e então começaram a se aventurar nas ondas da praia do Gonzaga.

O crescimento do surfe no Brasil não demorou muito e começou á atingir os cariocas e o litoral catarinense. Em 1950 os jovens usavam madeirite para pegar as ondas da Praia de Copacabana e, e uma década depois em Imbituba, Santa Catarina, Cesar Francisco, conhecido como Zoca, mandou fazer uma prancha de madeira em uma cidade vizinha, e então seus amigos que eram do grupo “A máfia”, passam a inaugurar o surfe catarinense.

Mundialmente, Fabinho Gouveia foi o primeiro a ganhar títulos mundial amador em 1988, na cidade de Porto Rico, o pernambucano Carlos Burle se tornou o nosso primeiro campeão mundial de ondas grandes, e puxou uma geração inteira com ele para quebrar recordes, que contribui para o crescimento do surfe no Brasil, e em 2014, Gabriel Medina quebrou o jejum e ganhou o primeiro título mundial profissional do Brasil no Esporte.

Os títulos brasileiros foram seguidos de Adriano de Souza de 2015, o repeteco de Medina com o bicampeonato em 2018 e o caneco de Ítalo Ferreira de 2019, cravando o crescimento do surfe no Brasil.