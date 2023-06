Novo casal? Shakira e Hamilton planejam férias juntos e já têm destino definido

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 21:58 Compartilhe

Solteira após término com o ex-zagueiro Piqué, a cantora Shakira estaria conhecendo melhor o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. De acordo com o jornalista Jordi Martín, os dois, inclusive, estariam planejando uma viagem de férias ao Caribe.

– Conheço pessoas próximas a Shakira, eles (a cantora e o piloto) se encontraram esta semana e ela disse que está animada e feliz – comentou Jordi, em aspas reproduzidas pelo jornal “Marca”.

Jordi Martín acompanhou todo o processo de separação de Shakira e Piqué, no ano passado, e deu as primeiras informações sobre o término dos dois. O ex-zagueiro do Barcelona hoje namora a modelo e estudante Clara Chía Marti, de 24 anos.

Shakira e Hamilton foram vistos juntos publicamente pela primeira vez no GP de Miami, no início de maio. A dupla também foi flagrada no GP da Espanha, há duas semanas. Segundo a revista de celebridades “People”, os dois já estariam namorando.

