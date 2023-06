Novo 10? Confira os números de Leo Fernández, possível reforço do Fluminense

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 15:37 Compartilhe

O Fluminense negocia a contratação do meio-campista Leo Fernández, do Toluca-MEX, segundo apuração do jornalista César Luis Merlo, especialista em transferências. A notícia pegou a torcida tricolor de surpresa, mas de forma positiva. O uruguaio de 24 anos ostenta excelentes números atuando no futebol mexicano.

Ainda de acordo com a informação, a ideia do Fluminense é contratar Fernández por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Segundo o portal “Netflu”, o Tricolor das Laranjeiras tem a concorrência da Arábia Saudita, mas o uruguaio prefere atuar no futebol brasileiro.

Leo Fernández defende o Toluca desde 2020 e na última temporada, atuou em 39 partidas, marcou 10 gols e deu 12 assistências. Ao todo, desde sua chegada ao clube, ostenta 25 gols e 18 assistências em 68 jogos com a camisa 10 do Toluca. Na atual jornada, o uruguaio acumula cinco participações em gols em 14 partidas da Clausura da Liga MX.

????[EXCLUSIVO] Leo Fernández deja Toluca y se marcha a préstamo a Fluminense. #TratoHecho ????????https://t.co/XtEt9FunPZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 24, 2023

O uruguaio costuma atuar centralizado e funciona como um meia-armador clássico, atuando espetado na frente. Contudo, sua deficiência está justamente no jogo coletivo, visto que o jogador pouco contribui no momento sem a bola. Mas Leo Fernández compensa no seu desempenho individual.

Revelado pelo Fénix, do Uruguai, Leo Fernández fez sua carreira praticamente inteira no futebol mexicano. Antes de defender o Toluca, o meia passou pelo Tigres UANL, e teve uma curta passagem na Universidad de Chile em 2019, por empréstimo.