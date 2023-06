Novamente com desfalques, Palmeiras segue preparação para duelo com o Bolívar; veja provável time

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:31 Compartilhe

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (28), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para o confronto com o Bolívar-BOL que acontece nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim como tem acontecido de forma recorrente, o Verdão vai a campo com desfalques. Dessa vez, a ausência será Zé Rafael, com lesão no joelho direito.

No treinamento, antes do trabalho no gramado, o elenco participou de uma atividade de vídeo com a comissão técnica no auditório do centro de excelência. Em seguida, Abel Ferreira comandou um treino tático posicional com ênfase na construção de jogo e nas finalizações. Por fim, os jogadores disputaram um recreativo.

A última vez que o Palmeiras disputou uma partida com todos seus titulares disponíveis foi no dia 7 de junho, diante do Barcelona-EQU, pela Libertadores. Desde então, a cada jogo o Alviverde tem um novo desfalque e precisa fazer modificações no 11 inicial. No Choque-Rei, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Gustavo Gómez cumpriu suspensão e foi ausência.

Diante do Bahia, também pelo Brasileirão, Weverton, Raphael Veiga, Rony e Piquerez estavam com suas seleções e não estavam à disposição de Abel para o confronto. No domingo (25), contra o Botafogo, Gabriel Menino estava suspenso, e Richard Ríos entrou na equipe titular.

O desfalque dessa vez para o duelo com a equipe boliviana é o meia Zé Rafael, lesionado. A expectativa é que o jovem Fabinho ocupe a vaga do camisa 8 no meio campo alviverde, tendo Richard Ríos também como opção.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bolívar nesta quinta é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O duelo desta quinta contra a equipe boliviana vale a liderança do grupo C da Libertadores, já que ambas as equipes tem 12 pontos e podem terminar na primeira colocação. Além disso, caso vença, o Verdão garantirá a melhor campanha no geral pela quinta vez nos últimos seis anos. No Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira está na quarta colocação com 22 pontos, oito a menos que o líder Botafogo.