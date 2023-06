Nova lesão reacende drama de Jailson com o Palmeiras e escancara ‘buracos’ no elenco

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 6:01 Compartilhe

Um dos jogadores mais contestados do elenco palmeirense, Jailson vive novo drama no clube com a confirmação de um estiramento no joelho esquerdo, após um trauma no treino. O volante ficará afastado pelo menos 14 dias e deve retornar entre a primeira e segunda semana de julho.

A condição física do atleta de 27 anos é apenas um dos pontos criticados pela torcida. Contratado em 2022, o volante perdeu boa parte da sua temporada de estreia após romper o ligamento cruzado do joelho direito, retornando apenas no começo de 2023. Contudo, ele se ausentou de alguns compromissos do clube no primeiro semestre por problemas pessoais.

O ápice das críticas veio na estreia do Palmeiras na competição continental, onde Jailson foi expulso e teve influência direta na derrota contra o Bolívar, por 3 a 1. Com contrato até o final do ano, a diretoria alviverde dificilmente irá buscar uma renovação com o camisa 30.

Apesar da relação turbulenta entre jogador e torcida, Jailson é uma espécie de “coringa” para um velho problema de Abel Ferreira no clube: a falta de opções no banco, especialmente nos momentos de “crise” no departamento médico. Enquanto Murilo se recuperava da lesão no ombro, ele virou alternativa na zaga na vitória sobre o São Paulo, entrando no segundo tempo e formando dupla com Luan.

Tirando Jaílson, o Verdão conta com apenas quatro zagueiros (Gustavo Gómez, Luan, Murillo e Naves) e quatro volantes (Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Ríos e Fabinho) no elenco profissional. Atuesta, opção no meio-campo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em março e ficará boa parte da temporada afastado.

