Nova joia da base do Palmeiras, Erick Belé se inspira em Messi e projeta futuro no profissional: ‘É um sonho estar aqui’

O Palmeiras tem se notabilizado por ser uma base vencedora nos últimos anos, mas também tem revelado joias atrás de joias em sua formação. Depois de Endrick, Luis Guilherme e Estevão, o próximo da lista parece ser Erick Belé, jogador do sub-17, que tem se destacado na categoria e recentemente assinou seu primeiro contrato profissional. Com inspiração em Messi e em Ronaldinho, ele projeta seu futuro no time principal, mas antes quer cumprir todas as etapas que forem necessárias.

Aos 16 anos, Erick chegou ao Palmeiras em 2018, quando tinha apenas 11. Assim, já são cinco anos vivendo um sonho, que pode ficar ainda maior, mas por enquanto os objetivos ficam nas conquistas com a base, como a Copa do Brasil sub-17, que o Verdão ganhou em junho.

– Estar no palmeiras já é um sonho, algo que estou realizando todos os dias. Mas depois de ganhar mais títulos aqui na base, quero jogar no profissional. Então, todos dias planto esse sonho para que ele possa se concretizar – disse o meia-atacante em entrevista ao Lance!

Em 2022, atuando pelo sub-15, Erick já havia se destacado com 19 gols em 26 jogos. Agora, no sub-17, ele mostrou que segue sendo goleador com 13 gols em 23 partidas. Em um duelo com o Araçatuba, pelo Paulistão, ele entrou no fim do primeiro tempo, fez três gols e ainda deu duas assistências na goleada por 5 a 0. E olha que ainda tem muita coisa para rolar em 2023. Os objetivos são bem claros:

– Conquistar o Paulista e o Brasileirão, fazer bons jogos e continuar evoluindo. Sei que ainda sou muito jovem e todos esses processos são fundamentais para crescer.

Para o torcedor do Palmeiras que não costuma acompanhar partidas das categorias de base, Eirck Belé contou como é o seu estilo de jogo e revelou sua inspiração em dois grandes ídolos mundiais.

– Sou um meia que pisa muito na área, de movimentação e gosto de fazer gols. Dentro de campo eu me inspiro muito no Ronaldinho Gaúcho e no Messi. Gosto de ver vídeos deles sempre que possível.

Com essas credenciais, a participação na Copinha de 2024, que é um torneio sub-20, parece ser um caminho natural. No entanto, novamente, Erick prefere seguir os processos sem atropelar etapas.

– Eu tento sempre pensar no agora, até porque ainda sou muito jovem. Procuro dar meu melhor agora para que tudo aconteça naturalmente. Jogar a Copinha é sim um sonho e pretendo realizar o quanto antes.

Depois de vencer o Grêmio por 4 a 3, na terça-feira (25), pelo Brasileiro sub-17, as Crias da Academia voltam a campo pela competição no dia 2 de agosto (quarta-feira), contra o Atlético-GO, às 15h, no Allianz Parque.

Confira outros trechos da entrevista de Erick Belé:

Você é considerado uma das novas grandes joias do Palmeiras na base. Como tem sido lidar com status?

Para mim está sendo bem tranquilo. Prefiro não me apegar a isso, deixo mais para as pessoas de fora e procuro focar no meu trabalho e na evolução na base.

Depois de Endrick, Luis Guilherme e o próprio Estevão, fica uma responsabilidade maior para vocês do sub-17 em subir para o profissional?

Acredito que não. Tento pensar em fazer meu melhor no sub-17 e respeitar os processos. Sei que tudo tem seu tempo. O fato desses atletas terem subido jovem acabam nos motivando e mostram que o Palmeiras vai dar espaço e apostar na base cada vez mais, o que é bom para todos.

Tem contato com o pessoal que tem subido para o profissional? Eles te dão algum conselho?

Sim, sempre que possível converso com os meninos que já subiram ou treinaram lá pra saber como é. Eles passam algumas coisas, é uma etapa importante e sei que em breve vou viver essa experiência também.