Nova contratação do Real Madrid revela desejo: ‘Quero entrar para a história deste clube e me tornar uma lenda’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 15:04 Compartilhe

A mais nova promessa do Real Madrid é Arda Güler, ex-Fenerbahçe, de apenas 18 anos, que foi contratado na última semana, segundo a imprensa espanhola, por 20 milhões de euros (cerca de R$107 milhões). O Barcelona também brigou pela contratação do jogador, mas a escolha do turco foi o Merengue.

Após iniciar a pré-temporada, Güler concedeu a primeira entrevista como jogador do Real Madrid. Em uma de suas falas, o jogador contou qual é o objetivo maior na carreira e se comparou com outros jogadores do atual elenco.

+ Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido

– Quero entrar para a história deste clube, gostaria de tornar-me numa lenda. Este clube conquistou muitos títulos ao longo da história. Acabei de ver todas as Taças dos Campeões Europeus e posso dizer que é uma sensação incrível. Vim para o Real Madrid, um clube muito importante, para trabalhar e evoluir no meu jogo e na minha carreira desportiva – disse.

– Me lembro de quando o Rodrygo, Vini, Camavinga e Valverde chegaram ao Real Madrid com 18 anos, tal como eu. Lembro-me muito bem desse momento. São jogadores muito bons e agora serão meus companheiros – destacou.

O objetivo de Florentino Pérez, presidente do clube, é construir um novo time de jogadores jovens que construirão carreira no Merengue, além dos mais velhos. No atual elenco, além dos quatros jogadores citados por Güler, o Madrid também conta com Fran García, Tchouaméni e Brahim Díaz, todos com menos de 23 anos.