Nova camisa do Corinthians faz homenagem à Democracia Corintiana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 14:47 Compartilhe

Contra o Santos, nesta quarta-feira (21), o Corinthians deve finalmente estrear sua nova camisa. Este uniforme foi lançado há cerca de dois meses e faz alusões à Democracia Corintiana – um dos momentos mais marcantes da história do time.

Como o Timão ainda não havia enfrentado um adversário com cores predominantemente brancas desde o lançamento da nova linha, ficou definido que a estreia do segundo uniforme será na Vila Belmiro. A última vez que o Corinthians atuou com o uniforme preto foi justamente no empate por 2 a 2 com o Peixe, pela fase de grupos do Paulistão, fora de casa.

A camisa foi lançada em função a comemoração dos 40 anos do movimento, liderado por jogadores que se tornaram grandes ícones do Corinthians na época, como Sócrates e Casagrande. De acordo com informações divulgadas pela fornecedora de materiais esportivos do clube na época do lançamento, o intuito do novo uniforme era ‘celebrar a filosofia que a torcida do Corinthians fortalece até hoje para conduzir o clube’.

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão

Os detalhes da camisa fazem referência ao período e, na parte das costas, apresenta o símbolo da Democracia Corintiana também. Com nove pontos e uma posição acima da zona do rebaixamento, o clássico alvinegro é o primeiro jogo da equipe de Vanderlei Luxemburgo após a Data Fifa.

Veja as imagens divulgadas pelo Corinthians no lançamento do uniforme

Viva a #DemocraciaCorinthiana!

Garanta a sua agora ???? https://t.co/iRrm1k6kXQ#VaiCorinthians pic.twitter.com/PupB9hpjCT— Corinthians (@Corinthians) April 13, 2023

E MAIS: