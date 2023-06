Nottingham Forest esfria interesse em Ângelo, do Santos, mas mantém atacante no radar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:01 Compartilhe

O Nottingham Forest, da Inglaterra, não nutre o mesmo interesse que tinha em Ângelo no começo do ano. O clube, no entanto, ainda mantém o atacante do Santos no radar, segundo apuração da reportagem do Lance!.

Em fevereiro de 2023, os ingleses ofereceram cerca de 18 milhões de euros (R$ 93,6 milhões, segundo a cotação atual) para comprar o ponta, sendo 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões) pelo empréstimo até o fim da temporada. Caso a equipe permanecesse na primeira divisão do país, depositaria os 18 milhões iniciais por 100% dos direitos econômicos do atleta.

O modelo de negócio não agradou ao Peixe, que recusou a oferta. O clube paulista avaliava que poderia receber propostas melhores pelo camisa 11, especialmente na janela de transferências do verão europeu, em julho.

Porém, após ‘idas e vindas’ ao banco de reservas e desempenhos oscilantes de Ângelo, o que aconteceu desde então foi uma desvalorização do jogador no mercado. A tendência é que o Nottingham, por exemplo, não faça uma nova oferta por ele na próxima janela.

O clube que disputa a Premier League, contudo, reconhece que o atacante de 18 anos ainda é muito jovem e, mesmo com pouca idade, alcançou feitos notáveis, como já ter disputado mais de 100 partidas pelo time profissional do Alvinegro. A equipe de Danilo, Gustavo Scarpa, Renan Lodi e Felipe não fecha totalmente as portas para Ângelo, embora o interesse inicial tenha esfriado.

!PRECISAM VENDER!

O Santos não está em situação financeira confortável e precisa de pelo menos uma grande negociação na janela.

A principal aposta é o centroavante Marcos Leonardo, que despertou interesse de Sporting, de Portugal, e Roma, da Itália. O clube visa faturar de 20 milhões (R$ 104 milhões) a 25 milhões (R$ 130 milhões) de euros com o camisa 9.

O Alvinegro Praiano ainda coloca ‘fichas’ em Ângelo, mesmo sabendo que a venda de Marcos Leonardo seja mais viável. Após as tratativas com o Nottingham Forest, o Santos não recebeu mais propostas oficiais da Europa pelo camisa 11.

!ÂNGELO TAMBÉM APOSTA EM JANELA DE VERÃO!

Também desejado pelo Flamengo no início da temporada, o atacante agradeceu o interesse rubro-negro, mas não quis jogar no Rio de Janeiro. O Santos havia aceitado a proposta carioca.

Além do carinho e respeito pelo Peixe, outra explicação para Ângelo ter negado o Flamengo é a expectativa de uma negociação com a Europa nesta janela de transferências.

E MAIS: