!Nos braços do povo! Gabigol viraliza ao cantar música do Flamengo em casa de shows no Rio; vídeo

Atacante do Flamengo, Gabigol viralizou nas redes sociais, neste domingo, ao cantar a música “Em dezembro de 81” no estacionamento de uma casa de shows na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Torcedores do clube exaltaram a simpatia do atleta e afirmaram que o caso aconteceu na noite deste sábado após o show do trapper Veigh.

O jogador, que é fã de trap e até já lançou músicas com a alcunha de Lil Gabi, apareceu nos braços do povo e fez a festa da galera.

Veja o vídeo abaixo:

Gabigol, que se recupera de uma lesão, está de folga do futebol graças a Data Fifa. A atitude do atleta foi digna de elogios nas publicações dos torcedores que, de uma maneira geral, destacaram que o jogador “resgata” o orgulho de ser flamenguista”.

VEJA ALGUNS COMENTÁRIOS:

ÍDOLO, @gabigol é muito Flamengo!

O atleta ontem(17) ao chegar no Espaço Hall pro show do Veigh foi recebido por torcedores e fãs do atacante do Flamengo.

E o home de repente subiu o som cantando a música: “EM DEZEMBRO DE 81” na entrada do camarote. #Flamengo #FlaRubronegros… pic.twitter.com/BHpR0xoCA9— Fla.RubroNegros (@FRubronegros) June 18, 2023

Cara se vc odeia o Gabigol, eu te odeio mais ainda.

Te amo Gabi, sdd de te ver em campo. Próximo show q tu for manda o convite q eu brt ????????@gabigol https://t.co/MzJy9qRXbb— m.mororo7 (@M_mororo7) June 18, 2023

O tanto que eu amo esse @gabigol não tá escrito, ainda no show do meu amor @thiagoveigh ???????????????????? https://t.co/sEjGsjRCvs— Carolina Ribeiro (@ribeiroca30) June 18, 2023

