Nos bastidores do Fluminense, Nino e Pirani ressaltam amizade do grupo: ‘Mais unidos do que nunca’

Na véspera do confronto contra o Bahia, o ambiente no Fluminense não parecia ser dos melhores por supostas insatisfações que Marcelo estaria gerando no elenco devido ao seu comportamento nos bastidores. Mas apesar da turbulência, os jogadores conquistaram uma vitória importante e espantaram qualquer crise que poderia existir.

Em vídeo divulgado na “Flu TV”, o capitão Nino tomou a palavra na preleção da partida contra o Bahia e pediu aos seus companheiros que jogassem um pelo outro. O defensor se referia as notícias sobre uma suposta relação estremecida do lateral-esquerdo com o restante do grupo.

– Hoje é um dia especial para a gente. Hoje a gente joga muito mais do que pelos três pontos, muito mais do que pela vitória. A gente joga pela amizade. Amizade que nunca esteve em xeque para a gente. Mas amizade que vamos demonstrar da melhor maneira possível, se sacrificando pelo companheiro, se doando pelo companheiro, correndo o tempo todo sem se poupar e a gente sai de lá (do campo) mais unido do que nunca com a vitória.

Autor do gol da vitória do Fluminense, Gabriel Pirani também fez questão de desmentir informações relacionadas aos bastidores do Fluminense e ressaltou o apoio de seus companheiros após balançar as redes.

– Vitória muito importante. Mais feliz pelo grupo do que pelo gol. Falaram muitas inverdades. A gente prova todo dia. Hoje foi uma demonstração disso. Todos sabem o quanto eu trabalho e o quanto me dedico, então eles (elenco) me apoiaram o tempo todo. Fico muito feliz. Agradecer a comissão pela confiança e meus companheiros, que foram fundamentais.