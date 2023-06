Noriega comenta possível retorno à Globo: ‘Com quem está lá, não voltaria’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:19 Compartilhe

Demitido da Globo há algumas semanas, Maurício Noriega voltou a falar sobre a saída da emissora. No podcast “Deu Zebra”, o comentarista relembrou o processo de desligamento da empresa e revelou que não pensa em retorno por conta “das pessoas que estão lá”.

– A maneira que foi tocada minha saída e de outras pessoas eu não concordo. ‘Ah, é só corte de custos, você é super bom’. Não ganhava um salário astronômico, ganhava um bom salário. Faltou honestidade. A restrição que eu tenho é de comportamento de algumas pessoas, que, quando precisaram de ajuda, vieram pedir. Não tiveram a decência de vir cara a cara e falar pra mim – comentou Noriega.

– Eu já demiti gente, faz parte da vida. Olho no olho, educadamente. Faltou decência nesse aspecto. Com essas pessoas que estão lá, não (voltaria). Dificilmente. Para a empresa, nenhum problema, passei por vários diretores e aprendi muito com eles. Mas, desde 2019 pra cá, é um comportamento que eu não compactuo – completou o jornalista.

Além de Noriega, a Globo demitiu outros nomes do setor de esportes da empresa. Nas últimas semanas, também foram desligados os narradores Cléber Machado, Jota Júnior e Jaime Júnior, a ex-atleta Hortência, o repórter Regis Rosing, e os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo.

