No segundo semestre, São Paulo pode ter ‘superlotação’ na lateral-direita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 16:57 Compartilhe

Caso ninguém deixe a equipe na próxima janela, o São Paulo terá um problema na lateral-direita no próximo semestre. Contando com o possível retorno de lesionados, Dorival Júnior pode ter que lidar com seis opções para a posição: Rafinha, Igor Vinícius, Nathan, Raí Ramos, Orejuela e Moreira.

Mas o que chama a atenção é que, no começo do ano, o problema era o contrário: a lateral-direita contava com poucas opções. Isso foi na maioria ocasionado pelas lesões de Igor Vinícius e Moreira, que necessitaram de cirurgias. Diante desse cenário, Orejuela e Nathan retornaram à equipe. Pouco tempo depois, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, Rafinha sofreu uma entorse no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

A opção foi buscar outro nome no mercado. Nesse cenário, surgiu Raí Ramos, que se destacou no Ituano após influenciar a eliminação do Corinthians no Paulistão. No entanto, pouco tempo depois, Rafinha se recuperou e voltou a acirrar a disputa pela posição. Devido à sua experiência, Rafinha se tornou a principal opção para a posição. Sob o comando de Dorival Júnior, ele esteve presente em doze jogos. Ao longo da temporada, ele disputou um total de 18 partidas.

+ Lance! estreia nova marca e se reposiciona no mercado de mídia esportiva

Mas a principal questão é sobre os retornos de Moreira e Igor Vinícius, que já perderam metade da temporada. Moreira, formado nas categorias de base do São Paulo, iniciou o processo de transição física em abril, após sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro. Portanto, existe uma chance de que ele possa voltar a ser relacionado no segundo semestre, considerando que o tratamento dessa lesão geralmente dura cerca de dez a doze meses em média.

Já Igor Vinícius, uma peça importante na temporada passada, disputou apenas duas partidas neste ano antes de passar por uma cirurgia no púbis. No final de abril, ele também começou o processo de transição física, porém, ainda não treina com o restante do grupo. Em ambos os casos, não há uma data certa, mas considerando o processo de recuperação, é previsível que eles possam voltar a atuar ainda neste ano.

+ Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

+ Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

+ Confira os jogos e classificação resultados do Brasileirão-23 na tabela do LANCE!

Dentre os nomes disponíveis atualmente, Orejuela é um dos menos aproveitados. O jogador colombiano não entrou em campo desde o dia 27 de abril e só disputou oito jogos ao longo do ano.

O futuro de Nathan também é incerto, o que pode aliviar esta disputa nestes cenários apresentados. Desde março, o lateral está na mira do futebol europeu.

Vale destacar também que, entre os nomes mencionados, alguns têm contrato que se encerra no final do ano. É o caso de Rafinha, um dos veteranos da equipe.

E MAIS: