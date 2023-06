No século XXI, Fluminense possui 100% de aproveitamento nas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Fluminense recebe o Sporting Cristal visando a classificação às oitavas de final da Libertadores, mas com grandes chances de garantir a liderança. Até em caso de empate, o Tricolor das Laranjeiras só perderá a primeira colocação em caso de uma goleada do River Plate sobre o The Strongest por uma diferença de pelo menos seis gols.

Caso consiga assegurar a liderança, o Flu também garante jogar no Maracanã o duelo de volta das oitavas de final da competição, independentemente do adversário que for enfrentar após o sorteio. E o clube possui um histórico muito positivo para fazer os torcedores sonharem com os três pontos.

Das oito participações do Tricolor na Libertadores, a equipe possui 100% de aproveitamento quando disputa a sexta e última rodada da fase de grupos da competição no século atual. Em cinco ocasiões (2008, 2011, 2012, 2013 e 2021), o Fluminense venceu argentinos, equatorianos e venezuelanos.

JOGOS DO FLUMINENSE NA ÚLTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES:



Fluminense 0x2 Palmeiras – 1971

Fluminense 0x0 Ferro Carril – 1985

Fluminense 1×0 LDU – 2008

Argentino Juniors 2×4 Fluminense – 2011

Arsenal de Sarandí 1×2 Fluminense – 2012

Fluminense 1×0 Caracas – 2013

River Plate 1×3 Fluminense – 2021

Além disso, o Fluminense possui um retrospecto muito positivo contra equipes peruanas, como é o caso do Sporting Cristal. O Tricolor das Laranjeiras enfrentou em 18 oportunidades clubes do Peru, conquistando 10 vitórias, tendo três empates e apenas cinco derrotas, o que representa um aproveitamento de 61,1%.

O Flu confia no retrospecto positivo, mas também possui um elenco muito superior em relação ao Sporting Cristal, que ficou com a vice-liderança do torneio Apertura do Campeonato Peruano, encerrado no último dia 11 de junho. E o duelo de ida está fresco na memória do torcedor com memórias muito positivas, onde o time de Fernando Diniz iniciou sua melhor fase na temporada.