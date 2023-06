No jogo 200º de Cristiano Ronaldo, Portugal vence Islândia e mantém liderança nas Eliminatórias da Euro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:57 Compartilhe

Portugal entrou em campo nesta terça-feira (20) para a disputa de mais um jogo das Eliminatórias da Euro. Pela quarta rodada, os portugueses encararam a Islândia e terminaram os 90 minutos com vitória por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo. A partida marcou a de número 200 do camisa 7 com a seleção portuguesa, se tornando o primeiro jogador a atingir este feito na história do futebol.

Com este resultado, Os lusitanos mantêm a liderança do Grupo J com 12 pontos, seguido da Eslováquia, com 10, que venceu Liechtenstein por 1 a 0. Na próxima rodada, em setembro, ambas as equipes vão se enfrentar.

PRIMEIRO TEMPO

A espera pelo gol de Cristiano Ronaldo em sua partida comemorativa foi adiada, pelo menos na primeira etapa. Os primeiros 45 minutos do confronto foram equilibrados, apesar da ampla vantagem de Portugal na posse de bola, 65% contra 35%. A equipe lusitana teve duas chances claras de gol, ambas de cabeça, com Rúben Dias e Pepe, exigindo boas defesas do goleiro rival Rúnarsson.

SEGUNDA TEMPO

A diferença da posse de bola durante a segunda etapa ficou ainda mais gritante: 76% contra 24% para os portugueses. A etapa final se mostrou ainda mais complicada, com a Islândia encontrando dificuldades em chegar próxima ao gol, e com apenas uma finalização de Portugal, justamente no gol da vitória. Aos 45 minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar após cruzamento na área e ajeitada de Gonçalo Inácio. O lance foi para a revisão do VAR e, após checagem, validou o gol.

