No embalo, tênis nacional tem crescente no circuito sul-americano

No embalo de Bia Maia e Luisa Stefani, jovens brasileiros enchem as quadras do mundo inteiro, demonstrando um grande crescimento do tênis brasileiro em quantidade e qualidade.

O Campeonato Brasileiro realizado em Uberlândia teve mais de 900 atletas inscritos e nos torneios com pontos nos rankings sul-americano da Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis) e mundial ITF (Federação Internacional de Tênis), realizados em Londrina e Curitiba, no Brasil, Quito, no Equador, Paraguai, Uruguai e Colômbia todos tiveram brasileiros que apresentaram bons resultados.

Uma das mais tradicionais equipes do país com 39 anos preparando e acompanhando jovens nesses circuitos, a Carlos Omaki Tênis, do técnico Carlos Omaki, este ano foi ao Uruguai e comentou sobre os eventos.

“Nós participamos de duas etapas disputadas em Montevidéu. Uma em Prado e outra em Carrasco. Na primeira etapa enfrentamos muito frio e chuvas, além de uma arbitragem que deixou muito a desejar. Embora as pessoas do clube fossem muito educadas e simpáticas, o que é típico dos uruguaios , o clube Círculo de Tênis de Montevidéu, estava bem despreparado para receber os atletas estrangeiros, chegando a faltar água já que a capital uruguaia enfrenta um problema sério de falta de chuvas. Até comida no pequeno restaurante do clube faltava”, disse Omaki.

“Ali estivemos com 14 jogadores e chegamos em algumas semifinais acompanhando um grande número de jogos e tivemos que suportar muitos erros de arbitragem. Já em Carrasco, no Carrasco Lawn Tennis, um clube muito tradicional do tênis sul-americano muito acolhedor quanto a quadras de treinamento, áreas de descanso e comodidade, apesar de não haver encordoamento no local – o que acredito seja obrigatório para a realização deste tipo de torneio, mas a loja que deu suporte estava a menos de cinco minutos caminhando. Também presenciei erros bizarros de arbitragem e resolvi problemas que técnicos mais jovens teriam se apertado bastante para resolver como reverter um WO (walkover) aplicado erradamente por um árbitro auxiliar bastante inexperiente.”

Os brasileiros vêm demonstrando que a escola brasileira de formação é uma das melhores do mundo com os resultados dos nossos jovens. Omaki que é um dos melhores formadores de atletas do país voltará para o Brasil com novos atletas no ranking ITF (Mundial) e mais um novo campeão em competições sul-americano.

“Os torneios uruguaios estiveram cheios de brasileiros que inevitavelmente acabava se enfrentando e obviamente se eliminando do torneio. A exemplo das duplas de 14 anos masculino onde tínhamos quatro tenistas brasileiros sendo três da nossa equipe. Uma pena especialmente para nós já que algum atleta nosso teria forçosamente que ser eliminado por jogarem uns contra os outros. Em Carrasco nossos atletas conquistaram pontos importantes nos rankings da América do Sul e mundial, além do primeiro título de simples e duplas do atleta André Bruno.”

Participaram dos torneios uruguaios os atletas André Bruno, Ricardo Righetto, Guilherme Ramundo, Henrique Stamato, Lucas Saudino, Eduardo André, Alexandre Andrade, Enzo Sordi, Bernardo Costa, Arthur Rinzler, Caio Campos, Nicole Righetto, Giovana Barbosa e Rafaela Padula. A delegação paulista foi acompanhada pelo próprio Carlos Omaki e pela Head Coach, Marina Danzini.

A equipe Omaki Tênis ainda teve interessantes resultados como o título na Rússia da atleta Eva Noronha. Os técnicos da equipe COT acompanharam atletas do Club Athletico Paulistano, do Tenis Clube Paulista e Paulistana Academia de Tênis, centros de desenvolvimento e treinamento coordenados por Omaki e Equipe.