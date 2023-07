No dia do futebol, meninas mandam mensagem para a Seleção Brasileira Feminina 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 14:42 Compartilhe

Futebol é paixão, coração acelerado, sensibilidade à flor da pele. Futebol é capaz de unir pessoas, transformar vidas e ultrapassar fronteiras. Futebol vai muito além do campo e bola, é sinônimo de emoção. E o dia 19 de julho é dedicado a esse esporte, é dia nacional do futebol. E para comemorar essa data, que em 2023 cai na véspera da abertura da Copa do Mundo Feminina, nada mais justo do que falar de inspiração e enaltecer as nossas jogadoras.

O Brasil está muito bem representado dentro e fora dos gramados. E uma nova geração que se inspira nas atletas que vão defender o Brasil na Copa chega sonhando com a possibilidade de estar no lugar delas em futuras edições do torneio.

Tudo começa numa quadra qualquer, com uma bola no pé e um sonho no coração. Não importa quais sejam os desafios, elas encaram de frente, superam as adversidades e lutam para escrever seus nomes na história do esporte. E com esse espírito desbravador, desejando quebrar barreiras, que tantas meninas espalhadas pelo Brasil se espelham nas jogadoras convocadas pela técnica Pia Sundhage para o torneio sediado na Austrália e Nova Zelândia.

O presente e o futuro, lado a lado, inspirando e sendo inspirado, motivando e sendo motivado. E foi assim que as convocadas Kathellen, zagueira do Real Madrid (ESP), e Adriana, atacante do Orlando Pride (EUA), mandaram um recado para meninas que estão começando no esporte e são muito boas de bola (assista ao vídeo abaixo).

Dá para imaginar a felicidade que elas ficaram. Em contrapartida, desejaram um “boa sorte” muito especial para as nossas jogadoras e contaram o tamanho da admiração que sentem.

A Antônia, de 10 anos, aluna de uma escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, ainda revelou que “vocês me fizeram jogar futebol e vão ser minhas ‘ídolas’ (sic) para sempre” (confira a mensagem das meninas para as jogadoras da Seleção no vídeo abaixo).

Muito mais do que os resultados de jogos ao longo de torneios como a Copa do Mundo, o que se está construindo é o resultado de uma sociedade que tenta quebrar paradigmas e incentivar, cada vez mais, o desenvolvimento do futebol feminino. Ir além de um sonho distante e se transformar em uma realidade palpável.

O Lance! agradece ao futebol por proporcionar, nesta data especial e em outros dias, momentos como esses para torcer, aplaudir, vibrar e registrar!