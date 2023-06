No Cuiabá, Raniele espera jogo difícil diante do Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 10:47 Compartilhe

O volante Raniele tem ciência das dificuldades que a equipe do Cuiabá enfrentará diante do Botafogo, nesta quinta-feira (22), na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileirão.



Para ele, enfrentar o líder da disputa vai ser uma verdadeira ‘pedreira’. Entretanto, o fato de jogar ao lado de seu torcedor precisa ser ponto de desequilíbrio par o Dourado buscar a vitória no compromisso marcado para às 20h (de Brasília).

– Vamos enfrentar a principal equipe do campeonato, que vem fazendo uma competição de altíssimo nível até aqui. Vai ser uma pedreira, mas estaremos em casa, diante da nossa torcida, e precisamos vencer. Uma vitória sobre o Botafogo vai nos dar ainda mais motivação para essa sequência da Série A. É uma partida de muita importância para todos aqui no grupo. Vamos lutar muito para fazer uma grande partida – destacou o meio-campista.

Raniele colocou como ponto positivo antes do importante duelo o tempo de trabalho que a equipe teve nestes últimos dias de folga na competição:

– Tivemos um tempo muito bom de trabalho e isso foi importante. Aproveitamos ao máximo esse período para recuperarmos a parte física e para melhorarmos ainda mais taticamente. Temos tudo para fazer uma sequência muito boa nas próximas partidas.



Neste momento, o Cuiabá ocupa o 16° lugar com 12 pontos quatro acima do primeiro ocupante da zona de rebaixamento, o Goiás. Entretanto, todo os times abaixo da representação mato-grossense ainda entrarão em campo na rodada, aumentando a necessidade de triunfo para, ao menos, manter a atual distância do temido Z4.