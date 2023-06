Nº 1 x Nº 2: Filipe Toledo comenta rivalidade com Griffin Colapinto; veja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 14:50 Compartilhe

Filipe Toledo é o atual segundo colocado do ranking mundial da WSL, atrás apenas do norte-americano Griffin Colapinto. Na última etapa, em El Salvador, os dois disputaram mais uma decisão, dessa vez com vitória brasileira. Nesta quarta-feira (21), em coletiva de imprensa no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Filipinho falou sobre a relação com o rival e também amigo. Assista à declaração acima.

– A gente mora na mesma cidade, acaba se encontrando bastante lá, surfando junto. O Griffin é um moleque de coração puro, sangue bom. O Ítalo (Ferreira) faz parte da equipe dele e pode dizer também – revelou

– Ele sempre me tratou muito bem, com respeito e humildade, e sempre devolvi isso para ele. É uma rivalidade saudável, assim como tenho com Ítalo e Gabriel (Medina). Ele merece todo o sucesso. Tem essa rivalidade, mas também uma amizade boa – completou.

A vitória de Filipe em El Salvador foi uma revanche. No ano passado, os dois também decidiram a mesma etapa. Na ocasião, Griffin levou a melhor. Aos 28 anos, o brasileiro é o atual campeão mundial, enquanto o norte-americano, de 24, ainda busca o seu primeiro título.Celebração de Filipe Toledo após vitória contra Griffin em El Salvador (Foto: Reprodução/SporTV)

Dois primeiros colocados no ranking, Filipe e Griffin têm situação confortável para conquistar a classificação às finais da WSL, mas não podem se descuidar. A partir desta sexta-feira (23), os dois estarão em Saquarema, no Rio de Janeiro, para competir na antepenúltima etapa antes da decisão mundial em Trestles, nos Estados Unidos.

