Nicolas Maya vai integrar o Conselho de Administração do Vasco da Gama SAF

20/06/2023 - 17:16

A 777 Partners anunciou hoje (20) que Nicolas Maya – um parceiro operacional, com vasta experiência na indústria do futebol – se juntará ao Conselho de Administração do Vasco da Gama SAF, com efetivo imediato.

Nicolas desempenhou um papel ativo em todos os aspectos das operações comerciais do clube, desde a formação do SAF em agosto de 2022, trabalhando em estreita colaboração com o CEO, Luiz Mello, e outros executivos da sociedade, incluindo uma visita pessoal na última semana.

Executivo veterano, Nicolas ingressou no 777 Partners após uma década na McKinsey & Co., e fez parte da equipe principal que lida com a rápida expansão da 777 Football Group, a plataforma multi-clube que mais cresce no mundo. Além disso, faz parte do Conselho do Genoa CFC, na Itália.

Nicolas substitui Juan Arciniegas, que deixou a 777 Partners em busca de outras oportunidades profissionais.

A 777 Partners agradece Juan por suas contribuições e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos.

