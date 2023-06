NFL: Clark Haggans, vencedor do Super Bowl XL, morre aos 46 anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O ex-linebacker Clark Haggans, que venceu o Super Bowl com o Pittsburgh Steelers, morreu aos 46 anos. O ex-jogador teve uma carreira de 13 anos na NFL e também teve passagens por Arizona Cardinals e San Francisco 49ers.

A Colorado State University, onde Haggans estrelou no final dos anos 1990, disse que o ex-atleta morreu na segunda-feira (19/6). Não foi informada a causa da morte.

O Pittsburgh Steelers draftou Haggans na quinta rodada do draft de 2000. Ele se tornou um coringa nos times especiais antes de virar titular ao lado de Joey Porter em uma defesa que regularmente se colocava entre as melhores da NFL.

A melhor temporada de Haggans veio em 2005. Ele acumulou nove sacks, o melhor da carreira, e foi dominantes nos playoffs, já que o Pittsburgh venceu três jogos consecutivos para chegar ao Super Bowl XL. Haggans teve um dos três sacks do Steelers no jogo do título contra o Seahawks, levando a equipe ao seu quinto campeonato.

Haggans foi paara o Arizona em 2008, mas sofreu uma lesão no pé em meados de dezembro, o que o fez ficar de fora de uma pós-temporada. O linebacker jogou pelo Arizona de 2008-11 e passou sua última temporada na liga com o 49ers em 2012, terminando com 46,5 sacks em 172 jogos.

Haggans cresceu perto de Torrance, na Califórnia, antes de jogar no Colorado State no final dos anos 1990. Ele ajudou o Rams a conquistar dois títulos da Western Athletic Conference e seus 33 sacks continuam sendo um recorde do programa.

