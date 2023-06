Neymar vai a leilão beneficente com Bruna Biancardi e filho em meio a polêmica

No evento de seu Instituto, obviamente, Neymar não abordou a polêmica. Questionado pelo BandSports sobre o nível das cobranças que recebeu ao longo da carreira, o atleta evitou as categorizar como “exageradas”.

– Acho que só cobram de quem pode. Se me cobram, eu nunca fugi de cobrança nenhuma. Pelo contrário, sempre bati no peito e disse: “podem cobrar, não tem essa”. Sei do meu talento e sei do que posso fazer – disse Neymar.

Segundo Neymar, caso o futebol fosse um esporte individual, ele já teria “conquistado todos os seus objetivos”. No entanto, quando as coisas não saem conforme o esperado, o jogador disse que as críticas costumam se concentrar nele.

– Mas, como você falou, o futebol não é individual. Se fosse um esporte individual, acho que já teria conquistado todos os meus objetivos, mas ele não é. Então, às vezes, a culpa cai no que tem mais nome – destacou.

Como exemplo, Neymar lembrou as críticas recebidas por Lionel Messi ao longo da carreira por torcedores da seleção argentina. Segundo o brasileiro, as cobranças só foram sanadas pois o jogador foi campeão da Copa do Mundo com um coletivo forte.

– A gente vê um caso de um cara que sofreu na Argentina durante muito tempo, que foi o Messi, que conseguiu vencer agora, na última Copa. Por quê? Porque ele teve um time que o ajudou, que jogou para ele. Então, chegou ao sucesso – comparou.

Por fim, Neymar disse não estar de acordo com muitas críticas que costuma receber fora de campo e argumentou que pode fazer “o que quiser” na vida pessoal.

– Então, obviamente que a cobrança é forte em cima do meu nome, eu sei disso, tanto dentro quanto fora (dos campos). Ás vezes, fora, não concordo tanto com muitas críticas, porque faço o que quiser na vida pessoal. Dentro de campo, podem falar mal ou bem, não tenho o que falar – finalizou.