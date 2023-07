Neymar revela maior tristeza da carreira: ‘Chorei por cinco dias seguidos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 15:14 Compartilhe

Não é comum ver Neymar dando entrevista, ainda mais depois da Copa do Mundo. Mas o camisa 10 participou do programa ‘Que papinho!’, do streamer Casimiro Miguel, e contou sobre a dor da eliminação para a Croácia, confessando ser a maior tristeza da carreira.

– Não sei dizer o que passou na cabeça porque ali estava todo mundo exausto, era final de jogo e às vezes é difícil você ter discernimento de fazer as coisas corretamente igual nos primeiros minutos. Foi um erro completo do nosso time. Somos um time, a gente errou e acabou dando a oportunidade do adversário fazer um gol. Foi um banho de água fria, a gente não acreditava. Foi a derrota mais dolorida que tive na carreira – revelou.

– Eu chorei durante uns cinco dias seguidos. Dói muito ver o seu sonho ir embora do nada assim do jeito que foi. É uma dor que só os jogadores e comissão técnica vão sentir. Não estou tirando a dor dos torcedores, mas a gente sente muito. O pior momento da minha vida. A gente estava com a expectativa lá em cima e do nada tudo mudou, parecia um velório. Foi horrível e é uma sensação que não quero passar de novo.

Após a eliminação, Neymar cogitou se aposentar da Seleção Brasileira. Perguntado sobre a permanência, o atacante disse, pela primeira vez, que vai seguir vestindo a amarelinha e almeja disputar a quarta Copa do Mundo da carreira, em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

– Pós-Copa do Mundo, sinceramente, eu não queria continuar. Mas pensei e repensei porque sou fominha. Não queria, não passar pela dor de perder de novo, mas por ver minha família sofrendo muito, então, isso pesa bastante. Mas eles vão ter que me aguentar de novo. Vai dar bom, tem que dar. – declarou.

O jogador ainda se recupera da última lesão sofrida, no tornozelo direito, em fevereiro. Neymar está com o elenco do Paris Saint-Germain para a pré-temporada e afirmou querer continuar no clube, mesmo as especulações de saída.

– Espero jogar esta temporada no PSG, tenho contrato e até agora ninguém me informou nada. Estou tranquilo, apesar de não haver muito amor entre torcida e jogador. Estarei lá com ou sem amor – disse.