Neymar recebe ‘Prêmio Fui Clear’ no Rio e celebra homenagem: ‘Jamais imaginei’

Neymar foi um dos premiados da noite no Prêmio Fui Clear, realizado na última segunda-feira, no Copacabana Palace, e celebrou o troféu em suas redes sociais. Além do atleta, nomes como o campeão do mundo Cafu e o atacante Fred também receberam homenagens.

Neymar esteve presente ao evento ao lado da mulher, Bruna Biancardi, com quem posou para fotos na chegada. O casal, que espera uma filha, revelou recentemente que pretende nomear a pequena de Mavie.

A premiação, com transmissão ao vivo na internet, homenageia alguns dos principais expoentes do futebol no Brasil e no mundo. Ela foi idealizada por Eduardo Semblano, criador de conteúdos sobre o esporte na internet.

Neymar fez um registro ao lado do zagueiro Thiago Silva, que também foi premiado, e celebrou a homenagem pelos serviços prestados ao futebol brasileiro.

– Jamais imaginei alcançar todos esses objetivos, meu sonho era só vestir a camisa da Seleção. Muito feliz com essa homenagem. Obrigado, Fui Clear e Thiago Leifert – escreveu.

Após a postagem do craque, diversos torcedores comentaram sobre a premiação em tom de provocação.

Enquanto alguns compararam a temporada de Neymar às dos dois outros integrantes do trio de ataque do PSG, Kylian Mbappé e Lionel Messi, outros fizeram alusão à Bola de Ouro da FIFA.