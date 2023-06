Neymar muda de ideia e deseja permanecer no PSG, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 9:34 Compartilhe

O jornal francês “L’Équipe” afirmou, na manhã desta terça-feira, que o brasileiro Neymar pode ter tomado uma decisão quanto ao seu futuro no futebol europeu. Segundo as informações, o craque do Paris Saint-Germain, que estava inclinado a uma saída da França, já não tem mais certeza de deixar o PSG e vê com bons olhos uma permanência no clube.

A situação parecia muito clara para o camisa 10 parisiense. Vivendo uma temporada positiva em números, o atacante acabou se lesionando em fevereiro, em jogo do Campeonato Francês, e precisou passar por uma cirurgia que o tirou de ação pelo resto de 2022-23. Após a eliminação da equipe na Champions e maus resultados na liga, mesmo sem estar atuando, o jogador foi alvo de protestos de torcedores no CT do Paris e na frente de sua casa, pedindo sua saída. Algo que parecia estar se encaminhando para, de fato, acontecer, já que o astro está na lista de possíveis vendas dos mandatários desde 2022.

Entretanto, as movimentações do PSG na janela parecem ter agradado o atleta. A saída do treinador Christophe Galtier e a chegada iminente de Luis Enrique mudaram o cenário para Neymar. Com Luis, o craque viveu seu melhor momento no Velho Continente, quando atuava pelo Barcelona, e protagonizou a conquista da Champions League de 2014-15.

Além disso, a diretoria parisiense, que enxergava a saída do brasileiro como positiva, também parece ter mudado de opinião. Lionel Messi já deixou o clube e acertou com o Inter Miami, time de Beckham nos EUA. Já Kylian Mbappé não deseja renovar seu vínculo com os franceses e, já que seu contrato expira em junho de 2024, esta pode ser a última oportunidade de lucro com sua saída para o Paris, pois em janeiro o camisa 7 poderá assinar pré-contrato com outros clubes. Uma saída do capitão da França não está descartada, e caso se concretize, perder Neymar significaria perder as suas três principais estrelas de uma vez, o que o presidente Nasser Al-Khelaifi não deseja ver acontecendo.

O nome de Neymar foi ligado a clubes da Premier League e do mundo árabe neste mercado. Não há propostas concretas do futebol inglês, mas de acordo com o periódico estadunidense “CBS Sports”, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, já iniciou conversas com os agentes do astro. A intenção saudita é oferecer um contrato semelhante ao de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, em um valor que ronda os 200 milhões de euros anuais. Até o momento, sem avanço nas negociações, o panorama aponta para uma permanência do camisa 10 em Bougival.

Com mais quatro anos de contrato, o futuro do jogador ainda está em aberto e os caminhos parecem ter voltado a entrar em junção. O craque chegou ao PSG em 2017, custando 222 milhões de euros, mas atualmente seu valor de mercado está estimado em menos de 30% deste valor. Em seis anos no clube da capital francesa, são 173 jogos, 118 gols e 77 assistências, além de 13 títulos conquistados.