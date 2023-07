Neymar foi oferecido ao Barcelona, que descartou a contratação, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 13:15 Compartilhe

Neymar não vive um bom momento na Europa. Segundo noticiou o jornal ‘Mundo Desportivo’, o jogador foi oferecido ao Barcelona, que teria recusado a contratação do brasileiro.

De acordo com o periódico, o clube blaugrana desistiu da contratação de Neymar por dois motivos. O primeiro seria o fator econômico, uma vez que o Barcelona está mal das pernas financeiramente, e o segundo é o extracampo do jogador, que poderia se tornar um problema no vestiário.

Os empresários de Neymar teriam oferecido o atacante depois que o Barcelona não conseguiu fechar o retorno de Messi, que acertou com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

Segundo o jornal espanhol, a comissão técnica do Barcelona foi responsável por descartar de vez a contratação. Mesmo conhecendo a qualidade técnica do brasileiro, a equipe entendeu que um possível retorno do jogador poderia ser prejudicial ao ambiente interno do time.

Apesar de ter contrato com o Paris Saint-Germain até 2027, Neymar segue envolvido em rumores sobre uma possível saída do clube francês. O Manchester United chegou a ser apontado como um destino para o jogador, mas a negociação, até o momento, não evoluiu.