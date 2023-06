Neymar faz inauguração e entra em lago interditado; autoridades de Mangaratiba retornam à mansão do jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 22:00 Compartilhe

A inauguração de um lago artificial na mansão de Neymar em Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro, repercutiu nas redes sociais e voltou a ser caso de policia ambiental, que chegou a dar voz de prisão para pai do atleta nesta quinta-feira. Isso porque o jogador foi filmado entrando na água e ao lado de pessoas no espaço que contava até com banner comemorativo, mesmo após as autoridades interditarem o local.

A obra foi interditada durante uma operação de fiscalização feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba em conjunto com Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e membros do Grupamento de Proteção Ambiental. O jogador recebeu uma multa de R$ 5 milhões.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Diante da repercussão dos vídeos, a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba retornou ao local para investigar o lançamento da obra, mas encontrou a residência vazia. A informação é do ‘g1’.

– Estamos aguardando um posicionamento da secretaria a respeito das últimas informações – informou o órgão.

Entre as infrações ambientais registradas no local pela Prefeitura, estão: terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas, aplicação de areia de praia, desvio de curso de água e captação de água de rio, todas sem autorização.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Diante das acusações, a empresa responsável pela obra se manifestou em nota e afirmou respeitar as leis brasileiras e que busca ter acesso aos processos para prestar esclarecimentos. Veja abaixo:

“A Genesis Ecossistemas ressalta o seu total compromisso de respeito e integral cumprimento da legislação brasileira em todas as suas atividades. Informa ainda que, até o momento, não obteve acesso aos supostos procedimentos instaurados, bem como que discorda veementemente das notícias até então veiculadas nos meios de comunicação, pois não correspondem à verdade.

A despeito da repercussão destas notícias, a Genesis Ecossistemas esclarece que está tomando as devidas providências para ter acesso aos mencionados procedimentos instaurados e, a partir de então, apresentar todos os esclarecimentos e informações necessários.

A Genesis Ecossistemas se coloca à total disposição das autoridades para auxiliar na apuração dos fatos investigados.”