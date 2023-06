Neymar faz ‘carta aberta’ para Bruna Biancardi e bebê do casal, e pede perdão: ‘Errei com vocês’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 14:24 Compartilhe

Neymar publicou uma carta aberta no Instagram para a noiva Bruna Biancardi e para o bebê do casal após uma polêmica envolvendo supostas traições do jogador pipocar na internet. A influencer chegou a enfrentar um dos jornalistas envolvidos no caso e ameaçou processá-lo. No conteúdo postado, o jogador do PSG diz que “errou” com ela.

– Bru, Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês – iniciou Neymar.

– Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade – seguiu o camisa 10.

Neymar seguiu pedindo desculpas pela exposição do casal na mídia e reafirmou a vontade de permanecer ao lado da noiva.

– Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo ❤️ – concluiu Ney.

Neymar e Bruna Biancardi assumiram relacionamento há mais de um ano, mas terminaram alguns meses depois. Neste ano, os dois voltaram a se relacionar e terão um filho, o segundo do jogador do PSG, que já é pai de David Lucca, de 11 anos.

