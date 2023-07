Neymar é oferecido para retornar ao Barcelona, mas dirigentes recusam, aponta jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 10/07/2023 - 14:55 Compartilhe

Por um primeiro momento, o retorno de Neymar ao Barcelona foi pensado, mas a palavra final dos dirigentes do clube espanhol foi ‘não’. Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, empresários do jogador ofereceram o brasileiro para o Barça nesta janela de transferência, mas a negociação não prosseguiu.

O Barcelona vive momento de reconstrução econômica e Neymar está fora dos planos futuros do clube. A publicação informa que a recusa pelo jogador teria sido por dois motivos, sendo o primeiro justamente pela atual condição financeira e o segundo por uma possível divergência no vestiário, que poderia causar um problema no elenco.

Inicialmente, o plano do clube catalão era repatriar Lionel Messi, mas o argentino fechou com o Inter Miami para jogar a MLS (Major League Soccer). Apesar disso, o ataque do Barça foi reforçado com a contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR, de 18 anos, por cerca de 74 milhões de euros (em torno de R$400 milhões), superando a venda de Endrick, do Palmeiras, ao Real Madrid.

Neymar se reapresentou ao Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (10) para a pré-temporada após passar férias no Brasil. Sem Messi e com o futuro de Mbappé ainda indefinido, o brasileiro pode estar perto de se tornar o número 1 e capitão do clube.