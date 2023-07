Neymar é multado em R$ 16 milhões por lago artificial em mansão

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 04/07/2023 - 11:37 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 4 JUL (ANSA) – O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi multado em R$ 16 milhões por construir um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O jogador de 31 anos, segundo as autoridades locais, recebeu pelo menos quatro multas por “dezenas de infrações” cometidas durante as obras, entre elas a movimentação de terra sem autorização e supressão de vegetação.

O camisa 10 da seleção brasileira tem 20 dias para recorrer da decisão da multa. Além do lago, uma praia está em construção na propriedade.

Os fiscais bloquearam as obras e interditaram a área, mas fotos que circularam nas redes sociais mostraram que Neymar tomou banho no lago.

O atleta está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito feita no início do ano em Doha, no Catar. O brasileiro não joga desde fevereiro e sua permanência no PSG é considerada incerta. (ANSA).