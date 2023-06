Neymar e Bruna Biancardi fazem primeira aparição pública após rumores de traição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 20:09 Compartilhe

Envolvidos em boatos de traição por parte do jogador, o casal Neymar e Bruna Biancardi esteve presente à cerimônia de pré-casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes, ‘parça’ do atleta do PSG.

Na última segunda-feira, boatos de que Neymar teria traído Bruna no Dia dos Namorados surgiram na web após a influenciadora Fernanda Santos afirmar que esteve com o craque.

Além da suposta traição, o jornalista Erlan Bastos afirmou que ambos teriam um acordo em que Neymar poderia ficar com outras mulheres. Ao se pronunciar, Bruna negou a informação e ainda disse que processaria os responsáveis.

– De onde você tirou essa merda que está espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então. Porque se não mostrar vai levar é um grande processo nas costas – escreveu Bruna, que apagou a mensagem pouco depois.

Apesar dos boatos, Neymar e Bruna apareceram de braços dados na cerimônia e não demonstraram sinais de terem sido afetados pela situação. Os dois, inclusive, serão padrinhos do casamento, o que significa que também estarão no altar.

Bruna está grávida pela primeira vez, enquanto Neymar já é pai de Davi Lucca, atualmente com 11 anos e fruto de seu relacionamento com Carol Dantas. O sexo do bebê será conhecido no Chá Revelação do casal, programado para o fim de junho.

