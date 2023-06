Neymar aprova possível chegada de Ancelotti na seleção

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 23/06/2023 - 13:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 23 JUN (ANSA) – O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, aprovou a possível chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

Em uma entrevista ao canal BandSports, o centroavante de 31 anos elogiou o currículo do comandante do Real Madrid, além de destacar que “Carletto” poderá trazer muitos ensinamentos.

“O Brasil vai ter a oportunidade de ter um técnico estrangeiro, e o Ancelotti é um cara que ganhou tudo. Então, com certeza, nos ensinará bastante”, afirmou o atleta.

Afastado dos gramados desde fevereiro em virtude de uma lesão no tornozelo, Neymar foi bem breve ao dizer que torce para estar na Copa do Mundo de 2026, quando terá 34 anos.

Sem treinador desde o fim do Mundial do Catar, a seleção brasileira trabalha incansavelmente para contratar Ancelotti, que tem vínculo com o Real Madrid até o meio de 2024.

Uma das hipóteses levantadas é que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguarde o fim do vínculo entre o italiano e o clube espanhol, mas a pentacampeã já estará no meio de sua campanha nas Eliminatórias para a Copa de 2026. (ANSA).