Newcastle se aproxima da contratação de destaque do Milan e pode desembolsar 70 milhões de euros

19 anos depois, o Newscastle está classificado para a Champions League e vai disputar a quarta edição na história do clube. Vivendo bom momento, o clube se classificou em quarto lugar na Premier League e planeja investir em contratações para a próxima temporada, começando por Sandro Tonali, do Milan.

O meio-campista de 23 anos é o principal alvo do clube inglês para reforçar o elenco visando a disputa do torneio continental. Segundo o jornal ‘The Athletic’, a negociação gira em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$365 milhões).

Os investimentos do clube são pedidos de Eddie Howe, treinador do Newcastle, e o maior objetivo é reforçar o meio-campo, que já conta com os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton. Ainda de acordo com o jornal britânico, a oferta inicial era de 50 milhões de euros, mas reuniões presenciais firmaram o novo valor. O clube ainda busca contratar, além de Tonali, outro meio-campista, um atacante e dois zagueiros.

O volante italiano também é alvo do Chelsea, aumentando a concorrência do Newcastle. No Milan desde 2020, Tonali soma 130 jogos, sete gols, 11 assistências e o título do Campeonato Italiano de 2021/22.

