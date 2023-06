Newcastle fecha a contratação de Tonali, que se torna o jogador italiano mais caro da história

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 10:37 Compartilhe

O Newcastle fechou a contratação do volante Sandro Tonali, que estava no Milan, nesta sexta-feira. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Magpies vão pagar 70 milhões de euros (cerca de R$360 milhões, na cotação atual), tornando o meio-campista na maior transferência de um jogador italiano em toda a história.

Aprovado nos exames médicos, Sandro Tonali assina um contrato com o Newcastle até 2029. O volante jogará ao lado dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, destaques do time do norte da Inglaterra. A equipe comandada pelo técnico Eddie Howe vai disputar a Uefa Champions League na temporada 2023/24, o que não acontecia há 20 anos.

Sandro Tonali (ao centro) em ação pela seleção italiana (Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP)

O Newcastle venceu a concorrência do Chelsea, que também almejava a contratação de Tonali para a próxima temporada. De acordo com o portal “The Athletic”, os Magpies seguem no mercado de transferências em busca de mais um reforço para o meio-campo.

Revelado pelo Brescia, Tonali foi contratado pelo Milan em 2020 por empréstimo, sendo comprado em definitivo no ano seguinte. Pelo Rossoneri, o volante de 23 anos disputou 130 partidas, marcou sete gols e deu 13 assistências, além da conquista do título do Campeonato Italiano na temporada 2021/22.