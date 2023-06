Newcastle abre os cofres para tirar Sandro Tonali do Milan

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 22/06/2023 - 9:07 Compartilhe

MILÃO, 22 JUN (ANSA) – Um dos grandes destaques do Milan, o meio-campista Sandro Tonali está em negociações avançadas para reforçar o Newcastle na próxima temporada.

O clube britânico, que foi comprado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), ofereceu ao rossonero um valor próximo a 80 milhões de euros pelo jogador de 23 anos.

Além disso, os Magpies propuseram ao italiano um contrato de seis temporadas no valor de oito milhões de euros mais bônus.

Apesar das críticas dos torcedores milanistas, as cifras oferecidas pelo Newcastle fazem com que seja difícil para a diretoria rossonera recusar a proposta. O camisa número oito era um dos grandes ídolos recentes do clube.

Caso a saída de Tonali seja confirmada, o Milan vai rechear os seus cofres e poderá usar parte da quantia para forçar o elenco para a temporada 2023/24.

Revelado pelo Brescia, o meia foi contratado em 2020 e disputou 130 partidas em Milão, além de ter marcado sete gols.

Tonali auxiliou a equipe a vencer a Série A da temporada 2021/22. (ANSA).