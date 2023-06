New England Patriots renova contrato do wide receiver DeVante Parker

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 13:15 Compartilhe

O wide receiver DeVante Parker e o New England Patriots chegaram a um acordo de três anos no valor de até US$ 33 milhões, sendo US$ 14 milhões em garantias e bônus por jogo, conforme relatado pelo jornalista da NFL, Ian Rapoport.

Parker estava entrando em sua última temporada de contrato, que lhe renderia um salário base de US$ 5,7 milhões. Agora, segundo Rapoport, ele está prestes a assinar um novo contrato de três anos, com uma extensão de dois anos.

O novo acordo de Parker pode ter impacto na possível contratação de DeAndre Hopkins pelos Patriots, uma vez que Hopkins visitou a equipe no início de junho. No entanto, Rapoport informou que o novo contrato de Parker não diminue o otimismo em relação à contratação de Hopkins, que provavelmente não assinará com uma equipe até pouco antes do início dos campos de treinamento, no final de julho.

Adquirido por meio de uma troca com o Miami Dolphins, Parker jogou sua primeira temporada pelo New England em 2022, registrando 31 recepções para 539 jardas e três touchdowns em 13 jogos.

Com o quarterback Mac Jones saudável novamente e Bill O’Brien atuando como coordenador ofensivo, espera-se que Parker desempenhe um papel fundamental no ataque e possa apresentar números ainda melhores.

Parker faz parte do que deve ser um excelente grupo de recebedores, pelo menos em teoria, uma vez que se juntou aos agentes livres JuJu Smith-Schuster como wide receiver e Mike Gesicki como tight end.

O jogador, de 30 anos, jogou sete temporadas pelos Dolphins desde que foi selecionado na primeira rodada do Draft da NFL em 2015.