Neto revela condição imposta para comandar novo programa da Band e faz promessa

Apresentador do “Os Donos da Bola”, o ex-jogador Neto se prepara para comandar mais uma atração na “Band”, o programa “Apito Final”. No entanto, o ídolo corintiano revelou, na última quarta-feira (28), que só aceitou o novo cargo na emissora com a condição de continuar apresentando a exibição diária, responsável por consolidá-lo na televisão.

– A Band veio falar comigo em relação ao programa ‘Apito Final’. Lógico que eu faço, mas disse ‘não largo o Os Donos da Bola’. Eu não deixo de fazer. É o meu carro-chefe. É o que eu mais sei fazer. Está tudo certo. Sou eu que faço. O ‘Apito Final’ será eu, Lívia, Marília Ruiz e convidados. Está tudo certo. E vou trabalhar para a Band. Tenho que dar audiência – falou.

Enquanto o “Os Donos da Bola” é transmitido de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h30, o “Apito Final” será exibido aos domingos, a partir das 22h. Com o horário noturno, a expectativa é de um Neto ainda mais polêmico. O apresentador disse que continuará discutindo temas importantes, sem medo de tocar em assuntos delicados.

– Eu vou continuar falando de racismo, homofobia… porque a gente precisa mudar. Enquanto eu tiver força, não dá para discutir comigo, até porque eu já tenho tanto processo – afirmou.

– Eu já cheguei bêbado em treino. Eu não deixo de falar aquilo que eu fiz, mas nem tudo. Eu tenho filho pequeno, têm crianças escutando, mães escutando, tem horário. Mas no horário do ‘Apito Final’, das 22 às 0h, eu vou falar tudo! – acrescentou.

O “Apito Final” substituirá o programa “Terceiro Tempo”, que era apresentado por Milton Neves, na grade da Band. O experiente jornalista participará da nova atração comandada por Neto através do quadro “Gol: O Grande Momento do Futebol”.