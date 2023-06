Neto pede presença de Tiquinho Soares na seleção brasileira: ‘Faz gol todo jogo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 22:21 Compartilhe

Mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o então vice-líder Palmeiras, por 1 a 0, dentro do Allianz Parque neste domingo. E Neto, ex-jogador e apresentador da Band, elogiou tanto a equipe de Luís Castro quanto o artilheiro Tiquinho Soares.

Tiquinho chegou aos dez tentos marcados no Campeonato Brasileiro ao anotar o da vitória por 1 a 0 sobre os comandados de Abel Ferreira neste fim de semana.

+ Flamengo encaminha contratação de Allan, clube italiano quer Marcos Leonardo… o Dia do Mercado!

Com a fase espetacular de Tiquinho, Neto questionou se o jogador ex-Porto não estaria merecendo uma convocação para a seleção brasileira.

– Aliás, se futebol é momento, Tiquinho Soares não merecia a convocação para a Seleção? O cara faz gol todo jogo! – destacou Neto em seu Twitter.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Além de Tiquinho, Neto fez questão de ressaltar o trabalho do português Luís Castro à frente da equipe, que se mantém na ponta do Brasileirão depois de 12 jogos disputados — são dez vitórias e duas derrotas no período.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– Botafogo vem fazendo um trabalho incrível com o técnico Luís Castro. Realmente, esse é mais um português diferente. Desacredita do Fogão para ver! – escreveu o apresentador.

+ Jogador do Palmeiras recebe chuva de críticas após derrota

+ Apresentador elogia Tiquinho: ‘Melhor centroavante brasileiro’

Na 13ª rodada da competição, o Palmeiras vai encarar o Athletico, no próximo domingo, na Arena da Baixada. O Botafogo de Tiquinho Soares, por sua vez, recebe o Vasco, no mesmo dia, no Nilton Santos.