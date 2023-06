Neto pede interdição de São Januário e prevê rebaixamento do Vasco: ‘Tem que cair’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:20 Compartilhe

O ex-jogador Neto gravou um vídeo para o seu canal no Youtube, “Craque Neto 10”, comentando mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro – o Cruz-Maltino foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, em São Januário, na última quinta-feira (22). O apresentador criticou os torcedores cruz-maltinos pela confusão ao final da partida, com bombas explodindo na arquibancada e morteiros, copos e latas arremessados no campo, e afirmou que o clube carioca “tem que cair” para a Série B.

– Parabéns ao Goiás, conseguiu um resultado incrível em São Januário. E aí, rapaz, sinalizadores, bomba, e quem são os culpados? A torcida não pode xingar o Barbieri, criticar? Não pode falar da torcida então? Tem que falar! Tem que mostrar que está errado! Ex-jogadores, jogadores atuais, diretoria, o mundo tem que acabar com isso. Aqueles que ficam em cima do muro continuam – opinou.

– Não é a primeira vez que acontece com o Vasco, caiu quatro vezes. Quando era o Eurico Miranda comandando o Vasco, ninguém falava nada, ninguém ‘dava pau’ na televisão. Eu não, eu briguei com ele ao vivo na ‘Record’. Se o Vasco continuar assim, vai cair para a segunda divisão, e tem que cair! E o estádio tem que ser interditado agora! – completou Neto.

O técnico Maurício Barbieri, citado por Neto pelas críticas dos torcedores, teve a demissão confirmada nesta quinta-feira (23). Sob o comando do paulista de 41 anos, o Vasco vinha de uma sequência de dez jogos sem vitória. O Cruz-Maltino ocupa a penúltima posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos conquistados em 11 partidas.

Em relação à confusão no São Januário, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) protocolou um pedido para a interdição do estádio por 30 dias. Caso a punição seja confirmada, o Vasco perderá o “fator casa” diante de Cuiabá, Cruzeiro e Athletico Paranaense.