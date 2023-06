Neto debocha de pedido de desculpas de Neymar no Instagram: ‘Todo mundo erra’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 18:00 Compartilhe

O apresentador e ex-jogador de futebol Neto, que comanda o programa ‘Os Donos da Bola’ na Band, reagiu à postagem de Neymar, que fez um pedido de desculpas no Instagram para a namorada, Bruna Biancardi, nesta quarta-feira.

Com humor, o apresentador leu parte da postagem e pediu as opiniões de seus comentaristas. No fim, disse que Neymar raramente tem sido assunto pelo que faz dentro das quatro linhas.

Envolvido em rumores de traição, Neymar postou um pedido de desculpas para Bruna, que espera um bebê do jogador. Sem especificar o motivo, o jogador postou um longo texto em seu Instagram admitindo que “errou”.

Depois de perguntar as opiniões dos comentaristas Velloso, Souza e Rogério Assis, Neto deu uma leve provocada sobre o pedido e ressaltou o fato de que Neymar tem sido mais comentado por sua vida pública do que pela profissão.

– Todo mundo erra. Ele errou, pediu desculpas, né? Vocês já perceberam que a gente não fala do Neymar na liga, na Seleção, jogando, ganhando títulos? – questionou Neto.

O apresentador ainda chegou a citar o cruzeiro personalizado de Neymar que vai zarpar do porto de Santos no fim do ano. O barco carrega o jogador como tema, e os preços dos pacotes variam entre R$ 4 mil e R$ 6,3 mil.

