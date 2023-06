Neto de Pelé tem diabetes identificada após suspeita de gripe em hospital de São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:46 Compartilhe

Filha de Pelé, Flávia Arantes do Nascimento celebrou no Instagram a recuperação do neto do Rei, Arthur Spies, de uma internação após o diagnóstico de Diabetes Tipo 1.

Segundo Flávia, a suspeita inicial era de apenas uma gripe, mas o quadro chegou a evoluir para um possível coma. A irmã do ex-jogador fez questão de agradecer aos médicos do local.

Além dos agradecimentos ao hospital e aos médicos, Flávia enviou trechos direcionados à família e celebrou a recuperação do filho.

– Um baita susto. Hoje, (quero) agradecer imensamente à toda equipe de enfermagem, plantonistas, médicos da UTI, nutricionistas, pessoal da limpeza, Dr. Felipe Lora e Dr. Matheus Alvares do Hospital Sabará, que cuidaram do meu Arthur com o máximo de carinho, dedicação e paciência com os pais – destacou.

A filha de Pelé destacou a surpresa com o diagnóstico, porque a reação inicial do neto do Rei indicava uma simples gripe. No fim, entretanto, os médicos identificaram a causa real.

– De uma simples e aparente gripe, se revelou uma Diabete Melitus Tipo 1. O atendimento preciso tirou meu filho, (que estava) a um passo de entrar em um coma. Sem palavras, muito obrigada – agradeceu Flávia.