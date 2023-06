Negociado pelo Flamengo, Otávio celebra acordo com o Famalicão: ‘Alegria muito grande’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 18:34 Compartilhe

Formado nas categorias de base do Flamengo, o zagueiro Otávio está de malas prontas para deixar o Rio de Janeiro. O Famalicão, clube ao qual foi emprestado, exerceu a opção de compra e vai ficar com o jogador nas próximas cinco temporadas. Na chegada de volta a Portugal, o jogador celebrou a permanência na equipe.

– A minha alegria por ser contratado pelo Famalicão é muito grande. Significa que o meu desempenho nesses últimos seis meses foi aprovado. Estou completamente adaptado ao clube e ao país e tenho certeza que seguirei sendo bastante feliz aqui – disse.

O negócio rendeu cerca de 500 mil euros ao Rubro-Negro, ou seja, R$ 2,5 milhões na cotação. O negócio foi sacramentado nesta semana, e o clube português adquiriu 70% dos direitos econômicos de Otávio. O contrato, como mencionado, vai até 2028.

Ao todo, Otávio disputou 17 partidas pelo Famalicão nesta temporada, seis sendo pelo time sub-23. Os portugueses se animaram com o rendimento do zagueiro após empréstimo e, por isso, exerceram a opção de compra. No Flamengo, por sua vez, o defensor entrou em campo uma vez entre os profissionais.

