NBA define teto salarial para próxima temporada

A NBA definiu o teto salarial para a próxima temporada, de acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic. Segundo a publicação, o salary cap (limite que cada time pode gastar com salários de seus jogadores a cada ano) será de US$136 milhões. Dessa forma, o teto salarial para 2023/24 estará US$2 milhões acima da estimativa feita há alguns meses.

Além disso, segundo a NBA, a luxury tax (multa paga quando os times excedem de forma significativa o teto salarial) começará a ser cobrada de quem gastar acima de US$165 milhões.

Vale lembrar que, na temporada que acabou de se encerrar, o teto salarial da NBA foi de US$122 milhões. Portanto, o salto para 2023/24 será de US$14 milhões, ou seja, 11,5%. Em contrapartida, a luxury tax será US$3 milhões acima do valor estimado.

Então, além do teto salarial, a NBA definiu os valores das exceções salariais e dos contratos máximos. Confira abaixo:

Exceções salariais

Non-Taxpayer Mid-Level (para times que não pagam a luxury tax): US$12,4 milhões

Taxpayer Mid-Level (para times que pagam a luxury tax): US$5 milhões

Room Mid-Level (para times que estão abaixo do teto salarial): US$7,7 milhões

Bi-anual: US$4,5 milhões

Contratos máximos

Até seis anos de experiência (25% do teto salarial): US$197,2 milhões por cinco temporadas ou US$146,2 milhões por quatro temporadas

Entre sete e nove anos de experiência (30% do teto salarial): US$236,6 milhões por cinco temporadas ou US$175,4 milhões por quatro temporadas

Mais de dez anos de experiência (35% do teto salarial): US$276,1 milhões por cinco temporadas ou US$204,7 milhões por quatro temporada

Mid-Level Exception (MLE)

Exceção que permite aos times acima do teto salarial gastar o que seria uma média estimada de salários da liga a cada offseason. Além disso, outras formas da MLE surgiram ao longo do tempo. Hoje, ela se divide basicamente em três: para times que não pagam a luxury tax, para times que pagam a luxury tax e para equipes que estão abaixo do teto salarial.

Bi-Anual

Essa exceção permite aos times abaixo do patamar da luxury tax e que não tenham utilizado sua MLE a pagar um contrato um pouco acima do mínimo para um ou mais jogadores. Além disso, ela não pode ser utilizada dois anos seguidos (por isso o nome Bi-Anual).

Teto Salarial da NBA

É o limite de salários que as franquias da liga podem gastar para contratar jogadores. O objetivo da existência de um teto salarial é para que os times de maior receita em mercados mais atraentes não consigam investir mais em jogadores do que times em mercados menores.

Luxury Tax

A NBA opera um sistema de teto salarial flexível, onde os times podem passar do limite estabelecido. Mas isso não quer dizer que podem fazer isso sem limites. Depois de um certo patamar de excesso, as franquias passam a pagar a luxury tax. Portanto, ela é paga pelas equipes que quiserem se dar ao luxo de gastar muito mais que seus pares.

Assim, esse mecanismo ajuda a controlar os gastos dos times. A intenção da NBA, afinal, é tentar manter todos em uma mesma faixa média de gastos para melhorar a competitividade.